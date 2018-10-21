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Çöpten bulduğu malzemelerle süs havuzlu şömineli bahçe yaptı

Çöpten bulduğu malzemelerle süs havuzlu şömineli bahçe yaptı
Çöpten bulduğu malzemelerle süs havuzlu şömineli bahçe yaptı

Konya’da 20 yıldır kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ünal Çeçen'in çöpten bulduğu eşyalar görenleri şaşırtıyor. Evinin bahçesine inşaat atıklarından süs havuzlu şömineli oturma alanı yaparak misafirlerini ağırlayan Çeçen, çöpe atılan ekmeklerle de hayvanları besliyor.

47 yaşındaki üç çocuk babası Ünal Çeçen, çöplerden bulduğu kağıtları satarak geçimini sağlıyor. Her gün bisikletiyle Konya sokaklarını gezip çöpleri dolaşan Ünal Çeçen, geri dönüşüm malzemelerini topluyor. Çöplerden çıkan satır, bağ biçme makası, tespih, kılıç, orak, fener, halı, çadır gibi çok sayıda eşyayı biriktiren Ünal Çeçen 3 yılın sonunda bu eşyaları sergilemek için bir yer yapmaya karar verdi. Kiracısı olduğu tek katlı müstakil evin girişine inşaat atıklarından süs havuzlu şömineli oturma alanı yapan kağıt toplayıcısının çöpten çıkardıkları dikkat çekiyor.
Bulduğu eşyaların kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Ünal Çeçen, “Burada gördüğünüz her şeyi çöpten buldum. Halkımız bilinçli olarak ya da bilmeyerek bu eşyaları çöpe atıyor ama benim gözümde değeri büyük ve tarihi. Kağıt toplarken bunların yanında satır, bağ biçme makası, tespih, kılıç, orak, fener, halı, ibrik, güğüm gibi birçok eşya buldum. Bu eşyaları da sergilemek için inşaat atıklarından 1 yılda yaptım bu alanı. Önce duvarını ördüm, sonra şömineyi yaptım. Burası için sabırla epeyce emek harcadım. 3 yılda çöplerden topladığım eşyaları sergiliyorum. Eşyalar birbirinden değerli, hem de çocuğum kadar değerli. Bahçemi güzelleştireceği için yeni şeyler bulduğum zaman sevinerek geliyorum” dedi.

Çeçen, kıymetli eşyaların çöpe atılmasına üzüldüğünü dile getirerek, en son bulduğu bin 700 lira değerindeki hamakta çocuklarının ve misafirlerinin sallandığını ifade etti.  

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