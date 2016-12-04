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Çöpten çıkan bacağın sırrını kayıp başvuruları çözecek

Adana'da çöp ayrıştırma istasyonunda çıkan kadın bacağının sırrını polis kayıp başvurularından alınan DNA örneğiyle çözmeye çalışırken, yakını kaybolan kişilerin de polise başvurması istendi.

Çöpten çıkan bacağın sırrını kayıp başvuruları çözecek

04 Aralık 2016 12:23

Edinilen bilgiye göre, olay dün 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, katı atık tesisi çalışanları, çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada kadın bacağı buldu. Görevliler, olay üzerine durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Çöplükte kadının vücuduna ait başka parçalar olup olmadığı da araştırıldı ancak başka bir parçaya rastlanmadı. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yapılan incelemesinin ardından kadın bacağı incelenmek için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. 

Polis kadının öldürülerek, parçalara ayrıldıktan sonra çöpe atıldığını tahmin ediyor. Cinayeti çözmek için önce kadının kimliğini öğrenmeye çalışan polis, Adana ve çevre illerde kadın kayıp başvurusu yapmış herkesi adli tıpa davet ederek DNA örneği almaya başladı. 

Alınan örneklerin sonucu geldikten sonra yapılacak eşleşmeyle kadının kimliği ortaya çıkacak. Kadının kimliği ortaya çıktıktan sonra olayın aydınlatılması için çalışma başlatılacak. 

Ayrıca yakını kaybolup da polise ya da jandarmaya başvurmayan herkesin bir an önce başvuru yapması istenildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, bacak, çöp


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