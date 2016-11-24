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Çöpten çıkarılan ekmekleri un haline getirip pasta yaptılar

Esenyurt'ta bir imalathanede çöplerden toplanan ekmeklerin kurutularak un haline getirildiği ve pasta, ekmek gibi unlu mamuller yapılmak üzere pastahanelere satıldığı tespit edildi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri yaptığı baskınla imalathaneyi mühürledi.

Çöpten çıkarılan ekmekleri un haline getirip pasta yaptılar

24 Kasım 2016 11:49
Çöpten çıkarılan ekmekleri un haline getirip pasta yaptılar - Tıkla İzle

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir unlu mamul imalathanesinde yaşanan skandal ortaya çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu işçilerin çalıştığı imalathanede çöplerden toplanan ekmeklerin fırınlarda kurutularak un haline getirildiği öğrenildi. Ardından ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri imalathaneye baskın düzenledi. Ekipler imalathanede gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Zabıta ekiplerinin çalışması sonucunda çöplerden toplanan ekmeklerin kurutularak un haline getirildiği ve pasta, ekmek gibi unlu mamuller yapılmak üzere pastahanelere satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine imalathane para cezası kesilerek mühürlendi.
 

Etiketler: Esenyurt


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