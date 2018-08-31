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Çorap fabrikasında yangın!

Başakşehir’de bulunan bir çorap fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 6 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler tedavi altına alındı.

Çorap fabrikasında yangın!

31 Ağustos 2018 07:22

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden fabrikanın bodrum katındaki iplik deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine 6 ilçeden itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları da hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çorap fabrikasındaki çalışmaları sürüyor.  

 

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