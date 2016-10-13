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Çorapla gezen CHP’li Başkan’a AK Partili Başkan'dan videolu cevap

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni asfalt dökülen caddede çorapla gezen Tekirdağ'ın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a videolu cevap verdi.


13 Ekim 2016 17:56

Tekirdağ’da yaşayan Karadenizli bir esnafın Tekirdağ’ın yolları için yazıp kemençe eşliğinde söylediği türkü ile birlikte bir görüntülü bir video hazırlatan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye seçimlerimden sonra göreve geldiği sırada konuşan Kadir Albayrak'ın açıklamalarına da videoda yer verdi. Binlerce kişinin izlediği müzikli video büyük ilgi görüyor. Cüneyt Yüksel yayınladığı videoda, "Başkanım selamınızı aldım. Lakin farkında mısınız bilmiyorum ama Büyükşehir olarak hala emekliyorsunuz. CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a sevgi ve selamlarımı sunar bu videoyu izlemesini önemle rica ederim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Hükümet Caddesinin bir kısmının asfalt çalışmaları bitti diye sevinerek, asfalt üzerinde çoraplarıyla fotoğraf çekilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel'e selam ve saygılarını göndermişti. 

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ancak Kadir Albayrak'ın sosyal medya paylaşımlarının altına yapılan yorumlar esnafın problemlerinin hala devam ettiği, ulaşımının sağlanamadığı, vatandaşın mağdur olduğunun, çalışmaların hemen ardından yağan yağmur sonrası Tekirdağ cadde ve sokakları yine perişan halde. Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da Hükümet caddesinde uzun süreden beri, çalışmalar devam ediyor ancak bir türlü sonuca ulaşılamıyor. Yol çalışmaları nedeniyle aksayan ulaşımda vatandaşlar çarşıda iş yerlerine ve valilik çevresinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gelmekte sıkıntı çekiyor. Mağdur olan vatandaşlardan gelen fotoğraflar ile birlikte bir video hazırlayan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel müzik eşliğinde hazırlanan videoyu sosyal medya il başkanlığı sayfasında ilan ederek çoraplarıyla fotoğraf çekilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a cevap verdi" denildi. 

Halil Dağ
TEKİRDAĞ 

Etiketler: AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel


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