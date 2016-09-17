İzmit Belediyesi tarafından kentin 7 ayrı noktasına yapılan Çorba Çeşmelerinden, bugüne kadar 5 milyon kişi faydalandı. Çorba Çeşmelerinden günde ortalama 7 bin kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, “Ücretsiz olan çeşmelerden şimdiye kadar 4 milyon 989 bin kişi yararlandı. Haftanın 5 günü faaliyette olan çeşmelerden dönüşümlü olarak ezogelin, domates ve mercimek çorbaları akıyor. Çeşmelerden sadece geçen bir ay içinde 102 bin 405 kişi faydalandı” dediler. İzmit’te milyonlarca kişinin yararlandığı çorba çeşmelerinin birçok belediye tarafından örnek alındığı öğrenildi.