Diğer
Kategoriler

Çorba çeşmelerinden 5 milyon kişi faydalandı

İzmit Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına yapılan Çorba Çeşmelerinden yaklaşık 4 yıl içinde 5 milyona yakın kişinin çorba içtiği öğrenildi.

Çorba çeşmelerinden 5 milyon kişi faydalandı

17 Eylül 2016 10:41

İzmit Belediyesi tarafından kentin 7 ayrı noktasına yapılan Çorba Çeşmelerinden, bugüne kadar 5 milyon kişi faydalandı. Çorba Çeşmelerinden günde ortalama 7 bin kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, “Ücretsiz olan çeşmelerden şimdiye kadar 4 milyon 989 bin kişi yararlandı. Haftanın 5 günü faaliyette olan çeşmelerden dönüşümlü olarak ezogelin, domates ve mercimek çorbaları akıyor. Çeşmelerden sadece geçen bir ay içinde 102 bin 405 kişi faydalandı” dediler. İzmit’te milyonlarca kişinin yararlandığı çorba çeşmelerinin birçok belediye tarafından örnek alındığı öğrenildi.

Etiketler: çorba çeşmeleri, İzmit Belediyesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!