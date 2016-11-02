Kilis Belediyesi tarafından başlatılan bardakta çorba ikramı havaların soğumaya başlaması ile birlikte tekrar dağıtıma başladı. Hafta içi her gün sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında Kilis’in belirli noktalarında hizmet veren çorba ikram evleri, işlerine ya da okullarına gitmek için erken saatlerde evlerinden çıkan Kilislilere ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentin çeşitli noktalarında bardakta çorba ikramı havaların soğumaya başlaması nedeniyle yeniden başladığını, bu tür projelerin devam ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Dağ