İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorbası geç gelen alkollü şahıs dehşet saçtı

Çorbası geç gelen alkollü şahıs dehşet saçtı
Çorbası geç gelen alkollü şahıs dehşet saçtı

Samsun’un Bafra ilçesinde çorbacıya kızan alkollü şahıs silahla ateş açıp masaları kırdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çorbacıya gelen Selçuk S. söylediği çorba geç geldiği gerekçesiyle iş yeri sahibine sinirlenerek "Çorbam niye geç geldi" diyerek belinden çıkarttığı ruhsatsız silahla bir el ateş etti. Silahı tutukluk yapan Selçuk S. elindeki silahın kabzasıyla masalara vurarak kırdı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.  

Ahmet Şükrü Uluçay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.