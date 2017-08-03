Çörek otunun bilinmeyen faydaları

Aksuvital Ar-Ge merkezinde Gülay Fidaner, Türkiye'de de yetişen çörek otu ile ilgili yapılan araştırmaları ve bilinmeyen özelliklerini açıkladı. Nigella sativa olarak ta bilinen çörek otu 15-30 cm yükseklikte, dallanmış, tüylü, tek yıllık otsu bir bitki olduğunu bildiren Fidaner, "Tohumlarından faydalanılan bitki Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Anadolu ve Batı Asya’da doğal olarak yetişir. Ülkemizde özellikle Afyon, Burdur ve Isparta’da yetiştirilir. İçerisinde 100’den fazla kimyasal bileşik içerir. Sabit yağ, esansiyel yağ asitleri, fitosteroller, glikolipitler ve fosfolipitler yüksek oranda bulunur. Bununla beraber protein, tanen, müsilaj, reçine, saponinler, alkaloidler, ham lif, mineraller ve B1, B3, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır" dedi.

Çörek otunun antioksidan etkisi hücre ve hayvan deneyleriyle gösterildiğini ve bu özelliği dolayısıyla organlar üzerinde oksidatif strese karşı koruyucu etkinliği olduğunun altını çizen Fidaner, "Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve düzenleyicidir. Kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ve tümör oluşumunu azalttığını gösterdiği yapılan araştırmalar, alerjik rinit, bronşiyal astım ve atopik dermatit rahatsızlığı olan 152 hastaya 40-80mg/kg/gün dozda çörek otu yağı kapsülü verildiği ve çalışma sonucunda çörek otu tohumu yağının alerjik hastalıkların tedavisinde yardımcı ajan olarak kullanılabileceği açıklanmıştı. Sindirim sistemi bozukluklarında yaygın bir şekilde kullanılan çörek otu tohumlarının sulu ekstresiyle yapılan bir çalışmada, mide suyundaki asit oranını azaltarak ülsere karşı koruyucu etki gösterdiği rapor da var" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge uzmanı Fidaner, çörek otunun hipoglisemik etkisinin hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar yapıldığını söyleyerek, "Gönüllülerin kullanıldığı bir çalışmada, günde iki kez ağız yoluyla alınan 1 gr. çörek otu, 2 hafta sonra kan glikoz seviyelerinde azalma gözlendi. Geleneksel olarak romatizmada kullanılan çörek otunun antienflamatuar etkisi bilimsel çalışmalarda kanıtlandı. Antibakteriyel ve ağrı kesici etkilerinin gösterildiği deneysel çalışmalar da bulunuyor. İnsan sağlığı üzerine birçok faydası ve koruyucu özelliği bulunan çörek otu tohumu yağını kapsül formunda veya yağ olarak salatalarınızda günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Çörek otunun tohum ekstreleri ve bileşenlerinin toksik özelliğinin düşük olduğunu bildiren Fidaner, "Gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Yan etkileri ve kullanım süresiyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte 2 aydan fazla süreyle kullanılmaması önerilir" şeklinde sözlerini tamamladı.

