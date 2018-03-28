Çörek otunun bilinmeyenleri

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, çörek otu ve onun şifa veren özelliklerini açıkladı.

Çörek otunun dünyanın her tarafında çok çeşitli isimlerle bilindiğini söyleyen Dr. Büyüközer, “Aromatik bir baharat türü ve siyah rengi hariç susam tohumuna benzer olan çörek otu, geleneksel olarak çeşitli durumlar ve tedaviler için mükemmel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Solunum sistemi sağlığı, cilt, mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, dolaşım ve bağışıklık sistemini destekleme, koruma ve iyileştirme ve genel sağlık şeklinde ifade edilebilir” dedi.

İslam âlimlerinden El Buruni’nin çörek otu üzerinde bilimsel araştırmalar yaptığını belirten Dr. Büyüközer, İbn-i Sina’nın da bedeni yorgunluk ve keyifsizliğe karşı çörek otu desteği üzerinde durduğunu söyledi. Dr. Büyüközer sözlerine şöyle devam etti: “1996 yılında Amerika'da faaliyet gösteren FDA Bağışıklık sistemini uyarıcı olarak kullanılacak bir ilaca patent izni vermiştir. Bu ilaç çörek otundan çıkartılan bir öze dayanmaktadır. Patentte kanseri tedavi edici, kansere karşı uygulanan kemoterapinin yan etkilerini gidermek için ve insanlardaki bağışıklık sistemi fonksiyonunu artırmak için etken maddenin çörek otundan çıkartılan özler olduğu belirtilmektedir”.

Son yıllarda uluslararası dergilerin onlarca ilmî araştırma yayınlandığını vurgulayan Dr. Büyüközer, “Laboratuvar araştırmaları, çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve buna bağlı olarak vücudu tahrip eden mikroplara ve virüslere karşı gücünü, ayrıca kansere karşı direncini arttırdığını ortaya koymuştur. Londra Kings College Üniversitesinde yapılan bir çalışma 1997 yılında yayınlandı. Yapılan araştırmada çörek otunun iki çeşit yağ ihtiva ettiği ortaya kondu. Bunlar yüzde 0.45 oranında anti enflamatuar (iltihap önleyen) özelliğe sahip olan uçucu yağ, diğeri ise yüzde 33 oranında uçmayan yağdır” ifadelerini kullandı.

“Çörek otu özünün meme, prostat, cilt kanseri gelişmesini yavaşlatıyor”

Çörek otunun uçucu yağının romatizma gibi, eklem hastalıkları iltihabını hafifletmede etkin olduğunu altını çizen Dr. Büyüközer, “Londra Kings College Üniversitesinde yapılan bir araştırma, çörek otunun bazı mikropların etkinliğini yavaşlattığını ve iltihap oluşmasını engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çörek otunun nefes darlığı ve solunum yolları iltihabının tedavisinde faydalarına işaret eden bir araştırma yapılmıştır. Bir başka araştırmada çörek otu özünün meme, prostat, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlattığı görülmüştür. Bir başka araştırma, çörek otunun fagositik hücrelerinin 'Candida Albicans' adındaki bir çeşit mantar türünü yutma gücünü arttırdığını ortaya koymuştur” dedi.