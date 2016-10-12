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Çorlu emniyetinden uyuşturucu tacirlerine şok operasyon

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şok baskınlar düzenliyor.

Çorlu emniyetinden uyuşturucu tacirlerine şok operasyon

12 Ekim 2016 15:10

Hedefine gençleri zehirleyen ve bile bile ölüme gönderen zehir tacirlerini alan ve hemen her gün sokak satıcılarına yönelik baskınlar düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonun 4'üncü dalgasını gerçekleştirdi. Torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerini yakalamak için hareket eden Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri, çevik kuvvet, asayiş büro amirliği ve özel harekat polisleri ile motosikletli narkotik polislerinin de desteğiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.

Alışılmışın aksine günün değişik saatlerinde sokak satıcılarının yuvalandığı, torbacıların mesken bellediği yerlere şok baskınlar yapan ekipler, satışa hazır halde 65 fişek bonzai, 65 adet uyuşturucu nitelikli hap, bir miktar taş kokain, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirdi.
Polis ekipleri operasyon kapsamında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan T.Ş. ve N.P adlı şüphelileri de gözaltına aldı.

Daha öncede Hıdırağa Mahallesi’nin Kore Mahallesi olarak anılan semtine operasyonlar düzenleyen polis ekipleri çok miktarda, esrar, bonzai ve kokain ile uyuşturucu nitelikli hap ele geçirmişti. 

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ

Etiketler: Çorlu emniyeti


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