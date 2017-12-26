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Çorlu jandarması 8 ton hırsızlık malı ele geçirdi

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi başta olmak üzere il genelinde son 1 yılda yüksek gerilim hatlarından çalınan 8 ton malzeme ele geçirildi.

Çorlu jandarması 8 ton hırsızlık malı ele geçirdi

26 Aralık 2017 19:23

Türkiye Elektrik İşletmeleri A.Ş. (TEİAŞ) ekiplerince Tekirdağ il genelinde gerçekleştirilen yüksek gerilim hattı çalışmaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek gerilim hatları çalışmalarından çalınan profil, galvanizli boru ve köşebentler Çorlu’da faaliyet gösteren bir hurdacıda ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin izini süren jandarma ekipleri yaklaşık 8 ton çalıntı malzemeyi işyerinde buldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak işyeri sahibi B.T. adlı hurdacıyı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Serdar Şahin
 

Etiketler: Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı

 

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