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Çorlu-Tekirdağ yolunda kaza: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorlu-Tekirdağ yolunda kaza: 3 yaralı

16 Kasım 2017 08:59

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Tekirdağ yönünden Çorlu yönüne gitmekte olan M.Ö. idaresindeki 59 LD 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen E.S. idaresindeki 61 BN 430 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile E.S. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar kazayı gören diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Serdar Şahin
 

Etiketler: çorlu, kaza, tekirdağ

 

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