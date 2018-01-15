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Çorlu’da AK kadınların yeni başkanı Arıcan oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda başkanı Gülçin Arıcan oldu.

Çorluda AK kadınların yeni başkanı Arıcan oldu

15 Ocak 2018 01:05

AK Parti Çorlu Kadın Kolları Başkanı Dilek Aktolun’un AK Parti Kadın Kolları Tekirdağ İl Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle boşalan ilçe kadın kolları başkanlığına yeni bir ismin seçilmesi maksadıyla gerçekleştirilen ve 5.’si düzenlenen kadın kolları genel kurulu Çorlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
AK Parti Çorlu ilçe kadın kolları seçimine Genel Merkez Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü MKYK üyesi Yasemin Batur, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal da katıldı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda katılan delegelerin oylarını alan Gülçin Arıcan AK Parti Çorlu İlçe Kadın Kolları teşkilatının yeni başkanı oldu. 

 

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