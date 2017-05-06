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Çorlu’da olaylı maç

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Play-Off yarı final serisinin ikinci maçı Çorlu’da oynandı. Ev sahibi takım maçı 1 sayı farkla kazandı. Maçın ardından sahaya girmek isteyen konuk takım taraftarlarına çevik kuvvet ekipleri müdahale etti ve güçlükle salon dışına çıkardı.

Çorluda olaylı maç

06 Mayıs 2017 07:50
Basketbol maçında olay çıktı - Tıkla İzle

EBBL yarı finalinde Çorlu Belediyesi - Edirne Belediyesi Edirnespor eşleşmesinin ikinci maçı Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda oynandı. Çorlu ekibinin saha avantajını elinde bulundurması nedeniyle Edirne’de oynanan ilk maçı Edirne Belediyesi Edirnespor kazandığı serinin ikinci maçında takımlar Çorlu’da kozlarını paylaştı. İlk yarıyı 11 sayı farkla önde kapatan Çorlu temsilcisi son periyotta geri düşmesine karşın karşılaşmadan 56 - 55 galip ayrıldı ve seriyi eşitledi.

Edirne ekibinin son hücumdan eli boş dönmesi ve maçın Çorlu Belediyesi üstünlüğü ile sona ermesinin ardından saha ve tribünler bir anda karıştı.
Edirne Belediyesi Edirnespor’dan bazı sporcuların ev sahibi takım tribünlerine su şişesi fırlatması ile gerilen ortamda pota arkası tribününde bulunan konuk takım taraftarları da sahaya girmek isteyince çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi geldi.

Maç boyu geniş güvenlik önlemi alarak yaşanması muhtemel olayların önüne geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri taraftarlara müdahale ederek sahaya girmelerine izin vermedi tribünlerden güçlükle salon dışına çıkardı.

Karşılaşmayı kazanarak seriyi eşitleyen Çorlu Belediyesi takımı galibiyeti tribünleri dolduran taraftarları ile kutladı.

1-1-eşitlik oluşan serinin son maçı 7 Mayıs 2017 Pazar Günü yine Çorlu’da Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Son maçı kazanacak olan takım Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselmek için 6 takımın katılımıyla düzenlenecek olan final grubuna katılma hakkı elde edecek. 

Serdar Şahin

Etiketler: çorlu, maç, tekirdağ


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