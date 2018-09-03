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03.09.2018 17:25:26 Tekirdağ / Asayiş / 20180903AW481983

IHAAW165854-ASA/03-09-2018



- Çorlu’da PKK üyesi yakalandı

Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu’ya şehir dışından otobüsle gelen ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütü üyesi olduğu ihbarı alınan F.A. isimli şahsın otobüs ile İstanbul’dan Çorlu'ya geldiği bilgisine erişti. Polis ekiplerince takibe alınan şüpheli şahıs Çorlu’da PKK’ya ait olduğu değerlendirilen bir miktar para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.