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Çorlu’da torbacı operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin torbacı tabir edilen sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorluda torbacı operasyonu: 6 kişi tutuklandı

02 Şubat 2018 20:10

Çorlu’da gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına etkin ve kararlı bir şekilde devam eden Çorlu KOM ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendiren şahısları takibe aldı. Bu şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler biri kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ve evlerinde arama yapan Çorlu KOM ekipleri bir kısmı satışa hazır fişekler halinde toplamda yaklaşık 150 gram eroin maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL’den fazla para ve bir adet av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından Çorlu Adliyesi’nde sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Serdar Şahin

Etiketler: çorlu, torbacı operasyonu

 

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