Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Mükerrem Ali Kayan ışıklar ile Havuzlar ışıklar arasında meydana gelen kazada İ. Y. yönetimindeki 59 FS 169 plakalı otomobil ile S. H. yönetimindeki 59 T 5317 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Çevredekilerin yardımına koşarak 112 Acil Servis telefonundan ambulans istemesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla sürücüler İ. Y. ile S. H. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın arından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri meydana gelen kazayla ilgili olarak inceleme başlatarak çevredeki görgü tanıklarından bilgiler aldı.

Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan her iki otomobil sürücüsü S. H. ve İ. Y.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdar Şahin

TEKİRDAĞ