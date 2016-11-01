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Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çorluda uyuşturucu operasyonu

01 Kasım 2016 17:43

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Hıdırağa Mahallesi’nin halk arasında 'Kore' olarak anılan semtine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen 8 ayrı eve yapılan eş zamanlı baskınlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet mermi, 30 gram eroin, 45 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 150 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonu Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe bizzat idare etti. 

Serdar Şahin


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