Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Hıdırağa Mahallesi’nin halk arasında 'Kore' olarak anılan semtine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen 8 ayrı eve yapılan eş zamanlı baskınlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet mermi, 30 gram eroin, 45 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 150 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonu Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe bizzat idare etti.

Serdar Şahin