Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Çorlu KOM ekipleri ile Ergene ve Çerkezköy polislerinin de desteği ile yaptıkları geniş çaplı huzur operasyonunun bilançosu ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarında operasyona başlayan polisler önceden belirlenen 46 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde, 210 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 8 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 120 fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet laptop ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe’nin bizzat yönettiği operasyonla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.