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Çorum Barajı buz tuttu

Çorum'da, Çomar Çayı üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan baraj, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Çorum Barajı buz tuttu

03 Şubat 2017 09:49
Çorum Barajı buz tuttu - Tıkla İzle

Bölgenin sulama ihtiyacını karşılaması amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Çorum Baraj Gölü, son günlerde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Dondurucu soğuklar nedeniyle şehirdeki süs havuzlarının tamamı da buz tuttu.
Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi. 

M. Muttalip Yalçın
 


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