Çorum Belediyespor kulüp başkanı Zeki Gül istifa etti

Çorum Belediyespor'un 6 yıl boyunca büyük bir onur ve başarıyla kulüp Başkanlığı görevini yürüttüğünün belirten Zeki Gül, "Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifa etmesi ve ardından belediye Başkanlığı'na aday olmasının ardından Çorumspor Kulüp Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Görev sürem boyunca bizlere destek olan mesai arkadaşlarım ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de takımımızın başarılı olması için her türlü desteği sağlayacağımızın bilinmesi istiyorum" dedi.

Bülent Özkaleli

