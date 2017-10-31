Çorum Belediyespor’dan Rodallega’ya şok

25 Ekim Çarşamba günü Trabzonspor ile Çorum Belediyespor arasında oynanan maçta karşılaşmadan atılan Rodallega’nın Çorum Belediyespor savunma oyuncusu Yakup Kayış için söylediği “Irkçı söylemlerine dayanamadım” çıkışı mahkemeye taşındı.

Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyen Çorum Belediyespor Kulübü yöneticisi Ömer Balaban, “Kupa maçının neticesinin futbolunun önüne oyuncumuz Yakuş Kayış ile Trabzonsporlu Rodallega arasında geçen ırkçılık polemiği her şeyin önünde oldu. Rodallega ile Yakup arasındaki ırkçılık polemiğini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz hiçbir futbolcumuzun böyle bir şey içerisinde olacağına inanmıyoruz. Düşünmüyoruz. Bu süreçten itibarende hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Kayış: “Bu sadece bana değil Çorum halkına, Çorum Belediyespor’a değil tüm Türk milletine atılmış bir suçtur”

Çorum Belediysporlu futbolcu Yakup Kayış ise, ırkçılık iddiasını sadece kendisine değil Çorum halkına, Çorum Belediyespor’a ve tüm Türk milletine atılmış bir suç olarak değerlendirdi.

Kulübünün bu konuya ne kadar hassas yaklaştığının ortada olduğunu dile getiren Kayış, “Bu olayı kulübümüzün kabullenmeyeceği anlamına gelir. Gayet açık ve nettir. İlk günde olduğu gibi bugün de tavrımız aynı. Olayın üzerinden günler geçti ama hiç bir şey değişmedi. Bu hakareti şahsım ve kulübüm kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Olayın çarptırıldığını savunan Kayış, "O gün olayı herkes gördü. Yanlı yaklaşımlar beni üzüyor. Sanki orada varmış, orada olayı bizzat görmüş gibi konuşan insanlar var. Bu duruma duyarsız kalmaları da daha çok üzen taraftı. Bu sadece bana değil Çorum halkına, Çorum Belediyespor’a değil tüm Türk milletine atılmış bir suçtur. Bu olay yarın farklı bir şekilde anıldığı zaman bu bir çamurdur" dedi.

Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış’ın avukatı Kasım Aksoy ise, ortada çirkin bir iftiranın olduğunu söyledi. Bu iftira ile alakalı 27 Ekim’de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurumuzun konusu kesinlikle Trabzonspor yöneticileri veya halk değildir. Özel bir suç iddiası var. Şikayetler bu konu üzerindedir. Şikayet Hugo Rodallega'yadır. İnsanlık tarihindeki en önemli ithamlardan birisi ırkçılıktır. Türk toplumuna yapılmış bir iftiradır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Olay yargıya intikal etti. Burada önemli olan Rodellaga’nın ceza alması değildir. Burada Yakup kardeşimizin ithamla suçlandığı zenci kelimesinin kullanmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bir ceza soruşturmasına konu olan olay var. Akabinde soruşturmayı yargıya da intikal ettireceğiz. Manevi tazminat davası açacağız. Hakkımızı saklı tutuyoruz. Burada o davada beklenen amaç maddi boyut değil, özelde Yakup’un genel Çorum Beledispor ve Türk halkının aklanma mücadelesidir."

Muhammed Muttalip Yalçın

