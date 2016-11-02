Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, 14.57’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, 5 dakika sonra meydana gelen deprem 3.9, saat 15.20’de 2.4 şiddetinde, saat 15.27’de 2.3 büyüklüğünde art arda toplam dört deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle ilçede bulunan bazı ev, işyeri ve kamu kurumlarının camları kırılırken, duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Depremlerin ardından ilçede inceleme başlatan belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri herhangi bir kazaya mahal vermemek için binalarda uçan bacaları ekiplerle aşağı indirdi.

“Şükürler olsun can kaybımız yok”

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, gazetecilere yaptığı açıklama da uzun zamandır bu kadar şiddetli bir deprem olmadığını belirterek, “Ancak rabbime şükürler olsun ki can kaybımız yok. Ufak tefek maddi hasarlarımız var. Bazı binaların bacaları yıkılmış, camlar kırılmış. Ufak tefek çatlak ve duvar yıkılması var. 20 köy muhtarımızla görüştük. Oralarda da bir can ve mal kaybı yok. Şükürler olsun diyoruz” dedi

İskilip Belediyesi İtfaiye Amiri Osman Aktürk de, depremlerin ardından ilçede herhangi önemli bir zarar olmadığını ifade ederek, “Bazı evlerde çatlaklar var. Kanalizasyon boruları zarar gördü. İlk depremden sonra mahallelere dağıldık. Bazı evlerin bacaları yerinden sökülmüştü. İtfaiye ekiplerimiz herhangi bir kazaya neden olmaması için binaların üzerinden ekiplerimizce alındı” diye konuştu.

Bilal Halıcı adlı esnaf ise, “Masanın başındaydım. Bir anda ses geldi. Ben yukarıda birşey oldu sandım. Raflardaki bezler düştü. İkinci sallantıda deprem olduğunu fark ettim. Dolaptaki kolalar devrildi. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.

İsmail Söbe adlı vatandaş da, “İşyerindeki çuvalların hepsi deprem anında göçtü. Bayağı sallandı. Hepsi yukarıdan aşağı düştü” dedi.