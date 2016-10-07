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Çorum polisinden kaçak ‘Polat Alemdar’ sigara operasyonu

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ının fotoğrafının da bulunduğu 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çorum polisinden kaçak Polat Alemdar sigara operasyonu

07 Ekim 2016 16:41

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından iş yerlerinde kaçak sigara satışını engellemeğe yönelik çalışma başlatıldı.
Kaçak sigara satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 iş yerinde yapılan aramada 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, 4 işyerine ede işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak sigaraların bazılarının üzerinde Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü karakteri Polat Alemdar’ın fotoğrafının bulunması dikkat çekti. 

M. Muttalip Yalçın

Etiketler: Çorum polisi, kaçak sigara, polat alemdar


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