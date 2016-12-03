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Çorum şehidini uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Emre Şahin, memleketi Çorum’un Abdalta köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum şehidini uğurladı

03 Aralık 2016 19:18
Çorum şehidini uğurladı - Tıkla İzle

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Güvendağı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Emre Şahin’in naaşı Van’da düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Amasya’nın Merzifon ilçesine gönderildi. Buradan araç konvoyuyla merkeze bağlı Abdalata köyüne getirilen şehidin naaşı son kez baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi cenaze törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Cenaze töreni sırasında Şehidin 69 yaşındaki babası Abdullah Şahin ve 51 yaşındaki annesi Zekiye Şahin’in ayakta güçlükle durabildi. Acılı anne-babayı yakınları teselli etti. İmam Hatip Lisesi mezunu olan şehidin 5 kardeşi bulunan Şahin’in ailenin en küçük çocuğu olduğu 3 yıl öncede abisi Ali Şahin’i trafik kazasında kaybettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde geçtiğimiz Temmuz ayında görev yapmaya başlayan şehidin ilk görev yerinin de Hakkari olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ankara Kara Havacılık Komutanı Tuğgeral İdris Feyzi Okan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Müftü Ahmet Akın’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Şahin’in cenazesi dualar ve tekbirler eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Etiketler: Çorum şehidi, hakkari


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