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Çorum Şeker Fabrikası için 528 milyon TL

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. En yüksek teklifi 528 milyon TL ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.

Çorum Şeker Fabrikası için 528 milyon TL

09 Nisan 2018 15:31

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede Çorum Şeker Fabrikası için 8 şirket katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemeli teklifler alındı, ilk turun en yüksek teklifi 250 milyon TL olarak belirlendi. Açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira olarak belirlendi, arttırmada Doğuş Grubu çekildi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 528 milyon TL ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. 

Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz

 

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