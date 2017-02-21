Kaza Sungurlu-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametine giden Orhan A. yönetimindeki 06 KMZ 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücü Orhan A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz A. ve Akkuş T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Serkan Şansever