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Çorum Sungurlu'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum Sungurluda trafik kazası: 3 yaralı

21 Şubat 2017 12:55

Kaza Sungurlu-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametine giden Orhan A. yönetimindeki 06 KMZ 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücü Orhan A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz A. ve Akkuş T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Serkan Şansever

Etiketler: çorum, sungurlu, trafik kazası


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