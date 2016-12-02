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Çorum’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan er Emre Şahin’in Çorum’daki baba ocağına ateş düştü.

Çoruma şehit ateşi düştü

02 Aralık 2016 16:21

Merkeze bağlı Abdalata köyüne giden İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Emre Şahin’in ailesine oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin 69 yaşındaki babası Abdullah Şahin ve 51 yaşındaki annesi Zekiye Şahin acı haberle yıkıldı. İmam Hatip Lisesi mezunu olan şehidin 5 kardeşi bulunan Şahin’in ailenin en küçük çocuğu olduğu 3 yıl öncede abisi Ali Şahin’i trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, en küçük çocuklarının şehadet haberiyle ikinci kez evlat acısı yaşayan Şahin ailesini, komşuları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde geçtiğimiz Temmuz ayında görev yapmaya başlayan şehit Şahin’in ilk görev yerinin de Hakkari olduğu öğrenildi.

Şehit Emre Şahin ile dün telefonda görüştüğünü dile getiren amcasının oğlu Mustafa Şahin, “İyiyim dedi. Rahatım dedi. Yol güvenliği sağlıyorum dedi. Kısa bir süre konuştuk. Herkese selam söylememi istedi. Ne yapalım başımız sağolsun” diye konuştu.

Şehidin diğer amcasının oğlu Bekir Şahin ise, “Emre, Ağustos ayında izne geldi. Birkaz kez sosyal medya üzerinden görüştük. Çok rahatım diyordu.s Vatan için çalışıyorum diyordu. Cenab-ı Allah vatan için şehitlik nasip eylemiş. Vatan sağolsun. Hepimiz başı sağolsun. Yapacak birşeyimiz yok” dedi.

Şahin’in cenazesinin Hakkari’de düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Çorum’a gönderileceği öğrenildi.

M. Muttalip Yalçın

Etiketler: çorum, hakkari, şehit, şehit ateşi


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