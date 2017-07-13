Çorum'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, bugün saat 12.19'da merkez üssü Mecitözü İlçesi'ne bağlı Kayı köyü olan ve Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde olduğu tespit edilen bir deprem meydana geldi. Yerin 3.3 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Çorum il merkezinde de hissedildi.

3.8 büyüklüğündeki bu depremin ardından Merkez üssü Mecitözü İlçesi olan üç sarsıntı daha meydana geldi. Mecitözü'nün Yedigöz köyünde saat 12.35'de 1.8 ve saat 13.02'de 2.2 büyüklüğünde, Kayı köyünde ise saat 12.39'da 2.6 büyüklüğünde sarsıntılar oldu.

Meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı olmadı.