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Çorum’da 'Bylock' operasyonu: 3 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli düzenlenen "ByLock" operasyonunda Çorum’da biri kadın 3 akademisyen gözaltına alındı.

Çorumda Bylock operasyonu: 3 gözaltı

12 Ekim 2016 15:28

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mensuplarının gizli yazışma programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen öğretim üyelerine yönelik 5 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.A., F.S. ve F.G’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sivas’a gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 10 polis tutuklandı

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında rütbeli personellerin de bulunduğu 18 polisten 10'u tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu polisler Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. 

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM 

Etiketler: Bylock, çorum


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