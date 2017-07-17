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Çorum’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Çorum’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Çorumda DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

17 Temmuz 2017 17:36

Edinilen bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı oldukları tespit edilen 10 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

M. Muttalip Yalçın


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