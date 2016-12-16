İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çorum merkez ilçede kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sungurlu ilçesinde de kar ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen yaptığı açıklamada, Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, 16 Aralık 2016 Cuma günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için 1 (bir) günlük tatil kararı alındığını söyledi.

Kötü hava koşulları sebebiyle “Taşımalı” eğitim gören öğrenciler “ yarın okula gitmeyeceğini söyleyen Kaymakam Gözen, ilçe merkezinde henüz eğitim öğretimi aksatacak koşullar söz konusu olmadığını ifade etti.