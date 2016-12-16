Diğer
Kategoriler

Çorum’da eğitime kar engeli

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime verildi.

Çorumda eğitime kar engeli

16 Aralık 2016 05:23

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çorum merkez ilçede kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sungurlu ilçesinde de kar ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen yaptığı açıklamada, Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, 16 Aralık 2016 Cuma günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için 1 (bir) günlük tatil kararı alındığını söyledi.

Kötü hava koşulları sebebiyle “Taşımalı” eğitim gören öğrenciler “ yarın okula gitmeyeceğini söyleyen Kaymakam Gözen, ilçe merkezinde henüz eğitim öğretimi aksatacak koşullar söz konusu olmadığını ifade etti.

Etiketler: çorum okul tatil, kar tatili, milli eğitim müdürlüğü, okul tatil, okullar tatil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç