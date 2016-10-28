Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Alaca istikametine giden Yusuf Çekiç (63) yönetimindeki 16 VN 953 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bilal Sönmez (49) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, araç sürücüsü Yusuf Çekiç otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma, 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve durumu ağır olan sürücü Yusuf Çekiç'i sıkıştığı yerden çıkardı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever