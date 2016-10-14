Edinilen bilgiye göre, Alaca-Tokat Karayolu Perçem köyü yakınlarında, Rıza Kaya (68) yönetimindeki 19 KS 119 plakalı otomobil, Perçem köyü yakınlarındaki kavşağa geldiğinde Hüsamettin Dönmez (42) yönetimindeki 06 VGZ 05 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 19 plakalı otomobil'in sürücüsü Rıza Kaya (68) ile aynı otomobil'de bulunan Name Sivri (66) ve Cevat Kılıç (60) ile 06 VGZ 05 plakalı otomobil'de bulunan Sultan Dönmez (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Hüsamettin Dönmez (42), Döndü Dönmez ve Satılmış Türk ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ve durumları ağır olduğu belirtilen 3 yaralı Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Hitit üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.