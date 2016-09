15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ve üst düzey yöneticilerine yönelik Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Ankara, Çorum, İskilip ve Oğuzlar ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyon da yakalama kararı bulunan 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.E., M.Y., R.A., B.Ö, S.T., İ.E.E., Ş.K., Y.A., H.E., A.T., S.S., S.K., İ.B., M.G., A.A., Ş.K., M.B., A.D., E.Ş., M.T. T.N.T, S.Y. ve A.E. Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye edildi.

M. Muttalip Yalçın

ÇORUM