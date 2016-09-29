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Çorum’da FETÖ’den gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Çorum polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik Çorum ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 23’ü adliyeye sevk edildi.

Çorumda FETÖden gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

29 Eylül 2016 15:56

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ve üst düzey yöneticilerine yönelik Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Ankara, Çorum, İskilip ve Oğuzlar ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyon da yakalama kararı bulunan 34 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan zanlılardan M.E., M.Y., R.A., B.Ö, S.T., İ.E.E., Ş.K., Y.A., H.E., A.T., S.S., S.K., İ.B., M.G., A.A., Ş.K., M.B., A.D., E.Ş., M.T. T.N.T, S.Y. ve A.E. Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye edildi. 

M. Muttalip Yalçın
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