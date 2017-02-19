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Çorum'da fuhuş operasyonu

Çorum’un İskilip ilçesinde, 22 yaşındaki engelli bir genç kadına para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


19 Şubat 2017 20:44

İddialara göre olay, İskilip ilçesinde yaşandı. S.Ş. adlı kişinin E.B. (22) adlı engelli kadını para karşılığından erkeklere pazarladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada E.B. adlı engelli genç kadının bağ evlerinde, ormanlık alan ve araç içerisinde para karşılığında fuhuş yapmaya zorlandığı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmaların ardından operasyon başlatan polis ekipleri konuyla ilgisi olduğu belirlenen S.Ş., A.S., H.Y., ve K.K. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi cezaevine gönderildi.
Diğer taraftan engelli genç kadınla para karşılığında ilişkiye girdiği iddia edilen 12 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
 


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