Çorum’da ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması amacıyla iş adamları, fırın işletmecileri ile ekmek üreticilerine baskı yaptıkları ve "komisyon" adı altında haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polis ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulayarak il genelinde ekmek satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği, anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen 39 şüphelinin yakalanması için Başsavcılığın talimatıyla operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile diğer birimlerin de desteğiyle yapılan operasyonlarda S.B., O.Ş, S.S.Ç., O.Ş., M.A., C.K., S.M., A.K., Y.Ç., E.Ş., M.D., F.T., E.S., M.D., O.D.,C.A., İ.Y., T.G., A.K., C.K., A.Ç., E.K., S.Ö., Ö.Y., H.İ.Ö., M.E., M.E, B.Y., M.Ç., O.B., V.Ş., Ç.D., O.B., V.S., A.B., Z.Ç., V.A., S.Y., N.D gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin çeşitli suçlardan açık cezaevinde bulunduğu, 3 şüphelinin de firari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün polis memuru, 1'inin emniyet idari personeli, 1'inin de infaz ve koruma memuru olduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait değişik adreslerde yapılan aramalarda 23 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 18 tüfek, 2 bıçak, 1 kılıç, 434 tabanca fişeği, 211 av fişeği ile 1 adet elektrikli cop ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.