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Çorum’da ikinci ürün hasadı

Çorum’da merkeze bağlı Uğrak köyünde ikinci ürün olan ayçiçeği hasadı yapıldı.

Çorumda ikinci ürün hasadı

04 Kasım 2017 23:33

Hasat töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, 270 dekar alanda ikinci ürün hasadı yapıldığını belirterek, " Birinci ürün olarak 270 dekar alan üzerinde sertifikalı arpa çeşidi ile dekardan 400 kilo ürün alındı. Tarımsal desteklemelerden ve ürün satışından gerçekleşen gelir toplamı 52 bin 908 TL, ürün satışı geliri 40 bin 623 TL, toplam destekleme geliri ise 12 bin 285 TL'dir" dedi.

İkinci ürün olan ayçiçeği ekiminden ise dekardan 300 kilo ürün almayı öngördüklerini ifade eden Sarı, "Birinci ürün arpa ve ikinci ürün olarak ayçiçeği yetiştiriciliğinden 78 bin 842 TL'si ürün satış geliri ve 38 bin 285 TL'si destekleme geliri olmak üzere toplam 118 bin 127 TL gelir elde edilecektir" diye konuştu.

Vali Necmeddin Kılıç ise tarım, hayvancılık, sanayi ve turizmin Çorum'un saç ayakları olduğunu söyledi.

Tarımda yapılması gereken çok şey olduğunu, tarımda suyla toprağın biran önce buluşması gerektiğini vurgulayan Vali Kılıç, "Bugün itibariyle Çorum'da sulanabilir tarım arazilerinin tamamı DSİ tarafından yapılan, icra edilen, programa alınmış hizmetlerin tamamlanmasıyla bütün alanlarımız sulanmış olacaktır. Suyu toprakla buluşturduktan sonra ikinci iş bitki desenindeki değişikliktir. Daha çok gelir getirecek bitkiler ekmektedir. Çorum'da ilk defa ikinci mahsul ekildi. Muhtarı tebrik ediyorum. Çorum'da görüldüğü gibi ikinci mahsul alınıyor. Çiftçilerimiz ekim programlarını yaparken iki mahsulü düşünürseler kendileri açısından zenginleşmenin ön şartı gerçekleşmiş olur" şeklinde konuştu.

Hasat törenine İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, OKA İl Koordinatörü Özgün Yalçın, Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar ve köylüler katıldı.

Muhammed Muttalip Yalçın
 

 

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