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Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Çorum’da Av Koruma Kontrol Ekiplerinin kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.

Çorumda kaçak avcılara göz açtırılmıyor

05 Ağustos 2017 17:27

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 648 avcı kontrol edilirken, bu avcılardan 60’ına 67 bin 156 liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca avcılık faaliyetleri kapsamında açılan kurslara katılan 296 kursiyere de sertifika verildi.

Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından son olarak Kargı ilçesinde Gölköy Devlet Avlağı içerisinde bulunan Kızıloluk ve Gökçedoğan yaylası mevkilerinde yapılan gece av koruma kontrollerinde 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Avda kullanılan motosiklete ve 1 adet otomatik av tüfeğine el konulurken ayrıca avcıların avladıkları 1 adet yaban tavşanını imha edilmek üzere el konuldu. 

Turan Ozan Acar

Etiketler: çorum, kaçak avcılar


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