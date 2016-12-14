Kaza Çorum-Sungurlu karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine gitmekte olan A.Ç. yönetimindeki 60 EC 536 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla atarak tarlaya devrildi. Kazada minibüs sürücüsü A.Ç. ile minibüste yolcu olarak bulunan B.B., S.Ç., M.Ç., E.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Serkan Şansever