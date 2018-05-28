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Çorum’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorumda otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

28 Mayıs 2018 22:22

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkkale-Sungurlu karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Kasapoğlu yönetimindeki 06 JN 569 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ahmet Kasapoğlu ile eşi Nazmiye Kasapoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Serkan Şansever
 

 

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