Çorum'da silahlı kavga : 1 ağır, 3 yaralı

Edinilen bilğilere göre olay ilçeye bağlı Çingiller Köyü’nde meydan geldi. Akşam saatlerinde daha önce aralarında husumet bulunan M.K., Kocaman mevkinde karşılaştığı Celalettin K., Haydar K. Ve Osman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. tüfekle Celalettin K., Osman K. ve Haydar K.’yi bacağından vurdu. Kavgayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celalettin K. Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastane’ne sevk edildi.

Jandarma tarafından yakalan ve tüfeğine el konulan M.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Serkan Şansever

