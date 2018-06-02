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Çorum'da silahlı soygun yapan zanlılar 6 ay sonra yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yüzleri maskeli bir şekilde kuru yemiş dükkanına gelerek silahlı soygun yapıp kayıplara karışan zanlılar, 6 ay sonra Ankara'da yakalandı.

Çorumda silahlı soygun yapan zanlılar 6 ay sonra yakalandı

02 Haziran 2018 15:34

Olay, 18 Kasım 2017 gece saat 02.20 sıralarında Ankara-Samsun karayolunda bulunan bir kuru yemiş dükkanında meydana geldi. Kuru yemiş dükkanına gelen yüzleri maskeli 3 kişiden 2'si, iş yerinde çalışan görevlileri tabanca ve pompalı tüfek doğrultarak etkisiz hale getirerek kasadaki paraları istedi. Kasadan yaklaşık 200 lira alarak poşete koyan dükkan çalışanı poşeti soygunculara verdi. 2 el ateş ettikten sonra 2 soyguncu geldikleri plakasız otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. 

Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip titiz çalışma sonucunda şüpheliler S.U. ve B.Ö.'yü Ankara'nın Mamak ilçesinde yakaladı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgularının ardından bugün Sungurlu Adliyesine sevk edildi.
Nitelikli yağma suçundan S.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Serkan Şansever
 

 

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