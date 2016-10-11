Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 13 Eylül 2016 Perşembe günü Saat:08.00’da başlayacak olan su kesintisinin gece 24.00’a kadar devam edebileceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek olan yerlerin Fatih Caddesi, Damat Şükrü, Tekceviz, Çatalhavuz, Güneşevler, Karamançavuş, Çiftlik Caddesi, Osmancık Caddesi Ulu Camii ile Varinli Caddesi arasında kalan konutlar, Karakeçili, Alaybey, Hürriyet, Albayrak, Stad, Okul, Lise, Bayındır Cadde ve Sokaklar, Gazi ve İnönü Caddesinin tamamı, Kubbeli. Harmanlar, Sel Sokak, Uğur Mumcu, Gazi, Esnafevleri, Eti, Emek, Meram, Mutlu, Cemilbey, Cumhuriyet, Vatan, Millet, Küçükabdullah, Kafkasevleri, Ata Caddesi kuzeyi, Fevzi Çakmak caddesi kuzeyi, Yenidoğan, Hasanpaşa, Karafaki, Malazgirt, Göğüs hastanesi, SGK Poliklinik Cadde ve Sokakları olduğunun belirtildiği açıklamada su kesintisi yapılacak bölgelerde ikamet edenlerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.