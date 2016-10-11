Diğer
Kategoriler

Çorum'da Su kesintisi

Çorum Belediyesi, Su İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Su Teknisyenliği Amirliği tarafından Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde 2500'lük depo çıkışına, yeni döşenen besleyici hattın bağlantılarının yapılabilmesi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişinde çalışma yapılacak. İçme suyu hattında yapılacak bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisine gidileceğini açıkladı.

Çorumda Su kesintisi

11 Ekim 2016 17:49

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada 13 Eylül 2016 Perşembe günü Saat:08.00’da başlayacak olan su kesintisinin gece 24.00’a kadar devam edebileceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek olan yerlerin Fatih Caddesi, Damat Şükrü, Tekceviz, Çatalhavuz, Güneşevler, Karamançavuş, Çiftlik Caddesi, Osmancık Caddesi Ulu Camii ile Varinli Caddesi arasında kalan konutlar, Karakeçili, Alaybey, Hürriyet, Albayrak, Stad, Okul, Lise, Bayındır Cadde ve Sokaklar, Gazi ve İnönü Caddesinin tamamı, Kubbeli. Harmanlar, Sel Sokak, Uğur Mumcu, Gazi, Esnafevleri, Eti, Emek, Meram, Mutlu, Cemilbey, Cumhuriyet, Vatan, Millet, Küçükabdullah, Kafkasevleri, Ata Caddesi kuzeyi, Fevzi Çakmak caddesi kuzeyi, Yenidoğan, Hasanpaşa, Karafaki, Malazgirt, Göğüs hastanesi, SGK Poliklinik Cadde ve Sokakları olduğunun belirtildiği açıklamada su kesintisi yapılacak bölgelerde ikamet edenlerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi. 

Etiketler: çorum, su kesintisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!