Kaza Çorum-İskilip Karayolu, Uğurludağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çorum'dan İskilip istikametine gitmekte olan Cemil Kör yönetimindeki 19 EP 122 plakalı otomobil, kavşakta Mustafa B. (45) yönetimindeki kepçeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cemil Kör yaralanırken, babası Veli Kör (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Cemil Kör olay yerine gelen ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazasında babasını kaybeden Cemil Kör'ün geçen hafta da rahatsızlanan kardeşi Osman Kör'ün vefat ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tuncay Mumcu

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