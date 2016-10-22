Kaza, Buharaevler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Çevre yolundan Buharaevler Caddesine bisikletiyle seyir halinde olan Şaban Kula'nın (55) önüne aniden bir araç çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Kula, yönetimindeki bisiklet aynı istikamete seyir halinde olan Şakir S. yönetimindeki 19 KN 750 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Kula, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Kula’nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula’nın cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

M. Muttalip Yalçın

