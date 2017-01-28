Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde Akpınar köyü kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mustafa G. yönetimindeki 06 EZ 4011 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Duran K. (69) yönetimindeki 61 EF 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 61 EF 648 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Türkan Kamışlı (70) olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü ile 06 DZ 2695 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel Gümüştaş (45), Nuran Gümüştaş (47), Erva Gümüştaş (11), Nurcan Gümüştaş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Türkan Kamışlı Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serkan Şansever

