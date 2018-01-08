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Çorum’da trafik kazası: 2 ölü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti..

Çorumda trafik kazası: 2 ölü

08 Ocak 2018 17:29

Kaza, Çayhatap köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün yakınında bulunan derede kaza yapmış bir otomobil olduğunu gören köylüler jandarmayı arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede dere yatağına devrilen 19 EA 504 plakalı otomobilde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Savcı nezaretinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan cesetlerin Sadık Yağcı ve Elvan Sucu'ya ait olduğu tespit edildi.

Tevfikiye köyünde yaşadığı öğrenilen ve dün Çorum'a gitmek üzere köyden ayrılan Yağcı ve Sucu’nun geri dönmemeleri üzerine ailelerinin Alaca İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Yağcı ve Sucu’nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: çorum, kaza

 

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