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Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı - 7 Ağustos 2017

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Çorumda trafik kazası: 5 yaralı - 7 Ağustos 2017

07 Ağustos 2017 11:47

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan torba yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde devrildi. Kazada kamyonda bulunan yemler yola saçıldı. Bir süre sonra aynı istikamete giden sürücüsü öğrenilemeyen 57 DR 667 plakalı hafif ticari otomobil yemlere çarparak orta refüjde savruldu. Meydana gelen ikinci kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gülüzar Bağcı (34), Bilge Bağcı (6), Burak Bağcı (10), Eda Bağcı (1) ile Aysu Bağcı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olark başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Serkan Şansever


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